Zurigo | ebreo accoltellato | è gravissimo

(Di domenica 3 marzo 2024) 10.15 Un 15enne svizzero haunortodosso di 50 anni. L'uomo è stato ricoverato d'urgenza in ospedale. E'. La sua vita è in pericolo. Il ragazzo è stato subito arrestato. E' indagato per il crimine di odio antisemita. Il 15enne ha gridato: "Morte a tutti gli ebrei". L'attacco è avvenuto nel Kreis 2, il quartiere dove si concentra la comunità ebraica che è "profondamente sconvolta"