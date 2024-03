Zuppa di Porro 3 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 3 marzo 2024)di. Attacco a nave italiana da parte della milizia scita Houti. Milano, dimissioni presidente Anpi: non ci sta a far parte dei coretto del genocidio. Dossieraggio, per Libero i nemici della sx sotto spionaggio. fazzo: collabvorazione permanente con giornalisti. Consigli non richiesti ai politici. Molinari dice che Meloni perde perchè scappano i moderati. E Damilano sul Domani dice che la sinistra perderebbe se fosse moderata., Valli a capire. Renzi corre da solo. Le cronache sul Pse a Roma di Tornabuoni e Vitale sono una buona lezione di come non scrivere un pezzo: non si capisce una ceppa. Non siamo tutti espertoni di cose socialiste. Chi è Schmidt ce lo voelete dire? non così tanto per sapere. Rico e le questioni guerresche ben sintetizzate. Lufthanza non si fa ricattare dalla Ue su Ita. Parla Leo. La borsa italiana è ...