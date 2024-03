Zona Bianca | le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 3 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 3 marzo 2024) Questa sera, domenica 3, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 3, di? Scopriamoli insieme.Questa sera verrà proposta, tra le altre cose, un’intervista al generale Roberto Vannacci, recentemente sospeso dal servizio per quanto scritto nel suo libro Il mondo al contrario, e corteggiato dalla Lega che vorrebbe candidarlo alle elezioni Europee. Dove vedere il programma in ...