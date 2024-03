Zhang | proposta a Oaktree per tenere l’Inter | una speranza – CdS

(Di domenica 3 marzo 2024) Resta ancora apertissima la partita sul tavolo tra Suning eper il controllo del. Secondo il Corriere dello Sport, c’è grossada parte di Stevendi rifinanziare il debito. Ma anche perplessità da parte del fondo americano.E PERPLESSITÀ – Ladi Stevenper tenersiè la seguente: pagamento degli interessi maturati da(100 milioni) con prolungamento della scadenza al 2026 o 2027 e aumento del tasso di interessi dal 12 al 16%.valuta, ma la grossa perplessità è il fatto cherenda in ogni caso il debito anche con la nuova scadenza. Tuttavia il vero punto della questione è il tempo per trovare un nuovo compratore per ...

