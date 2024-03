Zero maschere | Ora bisogna metterci la faccia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Come Frida Kahlo, pure Renatopotrebbe dire di dipingere autoritratti perché quella raffigurata è la persona che conosce meglio. Uomo in vendita da una vita, il cantore dei migliori anni tratteggia sé stesso usando la tavolozza cromatica del kolossal da palasport con cui ha debuttato ieri sera di fronte agli oltre settemila fan del Mandela Forum di Firenze, primo concerto-evento dei sei in programma in riva all’Arno nell’attesa di sbarcare dal 13 marzo al Palazzo dello Sport di Roma per altri otto. Anche se in agenda ha appena inserito pure un paio di appuntamenti “open air” in quel di Bari e di Napoli (rispettivamente 14 e 21 giugno). "La storia me la sono accaparrata" ammette. Lui, 73 anni. "Cinquant’anni fa mi esibivo con un Revox a bobine da cui, schiacciando “play“, attingevo di basi audio per cantare alla gente le mie opere musicali, solo come un ...