(Di domenica 3 marzo 2024) AGI - Equilibrio tra, che si conclude con il risultato di 0-0 al termine di una gara molto accesa nei contrasti e nelle azioni di gioco. Partita inizialmente bloccata, con ilche però al diciottesimo va vicino per due volte al vantaggio, prima con l'azione personale in dribbling di Zapata conclusa con il suo destro di poco alto; poi con Vlasic, che pescato al limite dell'area calcia a giro e chiama Terracciano all'intervento in tuffo. Risponde la, al 25', con la gestione palla di Sottil e il servizio sulla sinistra per Biraghi che crossa trovando la testa di Nico Gonzalez, non preciso nell'indirizzare in rete il pallone. Nel finale di primoiltroverebbe anche il gol del vantaggio, grazie alla conclusione dalla distanza di Zapata ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 16.13 Primo giro di alto profilo per Sturla Holm Laegreid ed Eric Perrot, rispettivamente 4° ... (oasport)

Gli italiani sembrano non poter più fare a meno dello zenzero per gli elevati benefici ma quanto costa la pianta erbacea? Spopola lo zenzero per le sue ... (informazioneoggi)

I Concerti di Renato Zero nel 2024 non si fermano ai palasport . Il tour Autoritratto – I Concerti Evento continuano all’aperto con le prime date appena ... (optimagazine)

zero a zero tra Torino e Fiorentina, granata in dieci nel secondo tempo: AGI - Equilibrio tra Torino e Fiorentina, che si conclude con il risultato di 0-0 al termine di una gara molto accesa nei contrasti e nelle azioni di gioco. Partita inizialmente bloccata, con il Torin ...agi

"zero glutine, zero rinunce" secondo Diana&Alessio: ('DIANA ORGA, ALESSIO STALTARI, zero GLUTINE, zero RINUNCE, Mondadori Electa pp. 296, 19,90 euro) "zero glutine, zero rinunce" promette il volume già nel titolo. (ANSA) ...ansa

zero Day, la nuova miniserie thriller con Robert De Niro: trama e quando esce: Sta per arrivare su Netflix zero Day, una nuova miniserie thriller con protagonista la leggenda del cinema Robert De Niro, attore e produttore. Questa serie di sei episodi dalla durata di un'ora ...today