Zangrillo | ' grazie al Pnrr più semplici 45 attività artigiane'

(Di domenica 3 marzo 2024) "Avviare un'impresa artigiana diventa più semplice. Il Dl, approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, individua 45liberamente esercitabili, abbattendo tempi e costi della burocrazia". Lo ricorda in una nota il ministro della P.a Paolo. La platea dei soggetti che ne possono beneficiare è va dai falegnami, imbianchini, piastrellisti e carpentieri, ma anche sarti e vetrinisti, nonché i nuovissimi professionisti del web e del mondo digitale, come graphic designer o produttori di software. Per decine di migliaia diviene eliminato qualunque tipo di adempimento, mentre per altre - come calzolaio, corniciaio, fabbro, tornitore del legno o gastronomo - restano fermi solo quelli in materia ambientale, di salute e di sicurezza previsti in base alle attrezzature ...