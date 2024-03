WTA San Diego | la finale è tra Katie Boulter e Marta Kostyuk

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Sarannoa giocarsi il titolo WTA di San. Niente derby degli Stati Uniti sul cemento della California, con gli appassionati che hanno visto capitolare in serie prima Emma Navarro, testa di serie numero 3, e poi Jessica Pegula, numero 1 del seeding. Non c’è storia nel primo match, dovearriva carichissima e fa fuori la terza testa di serie in fila dopo Beatriz Haddad Maia e Donna Vekic. Curiosamente, più il livello si alza e più le vittorie diventano facili, lasciando solo quattro giochi a Navarro. C’è almeno lotta per un set trae Pegula, che però si mangia le mani. Il primo set era praticamente in casina sul 5-2 e servizio, fallendo per due volte la possibilità di chiuderlo. Dopo aver perso al tiebreak è uscita dalla ...