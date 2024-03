WTA Austin | sarà finale tutta cinese tra Xiyu Wang e Yue Yuan

(Di domenica 3 marzo 2024)derbysul cemento di. La seconda edizione del torneo del Texas vedrà come protagonistee Yue, entrambe alla secondain carriera e con in palio anche l’accesso alla top 50 mondiale, che significherebbe loro best ranking. Nel primo match di giornatariesce ad avere la meglio sulla prima testa di serie del seeding, l’ucraina Anhelina Kalinina, che non riesce così ad emulare la connazionale Marta Kostyuk che vinse lo scorso anno. La numero 1 deve inseguire perla partita, viene condannata da un break nell’ottavo gioco e ha la forza di recuperare per due volte nella seconda frazione, ma non basta. Secondo match praticamente senza storia, conche domina in lungo e in ...

