Wta 1000 Indian Wells 2024 | il montepremi e il prize money

(Di domenica 3 marzo 2024) Ile ildel Wtadi, evento a stelle e strisce in programma sul cemento outdoor della California. La numero uno al mondo Iga Swiatek guida il seeding, seguita dalla campionessa dell’Australian Open Aryna Sabalenka e della campionessa in carica Elena Rybakina. Al via anche due beniamine del pubblico statunitense come Coco Gauff e Jessica Pegula. E poi tanta Italia, da Jasmine Paolini che ha da poco vinto il titolo di Dubai, passando per Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Camila Giorgi. Iltotale dell’evento dial femminile corrisponde a 8 milioni e 290mila 303 euro totali, dei quali 1 milione e 14mila 601 euro ...