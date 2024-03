“Woke La nascita di una nuova ideologia” | un libro sull’idra arcobaleno

(Di domenica 3 marzo 2024) Roma, 3 mar – Cos’è ilismo, l’? Solo una di quelle mode che arrivano dagli Stati Uniti e a cui, da bravi vassalli dobbiamo giocoforza sottostare? O dietro questo termine che fa da ombrello a vecchie e nuove tendenze, dal politicamente corretto alla gender theory, si nasconde un corpus ideologico con alle spalle ormai più di cinquant’anni del “meglio” della filosofia europea?. Ladi unaLa risposta la fornisce il volume– Ladi unadi Francesco Erario pubblicato nel 2022 da Idrovolante Edizioni. Un testo fondamentale per comprendere quale sia il brodo di cultura di quello che i media (e ormai anche il senso comune) identificano ...

