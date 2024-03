(Di domenica 3 marzo 2024) Scrive Wimnel libro «In Defense of Places» (2005), mai pubblicato in italiano: «Cos’è, secondo voi, ciò che guida un film? ... Qual è la forza motrice di un film, il suo ingranaggio principale, la sua anima? Che cosa dirige il suo corso? Che cosa gli conferisce energia?». Nel cinema contemporaneo, dice, tale forza deriva dalla story. Registi, scrittori, produttori lavorano...

Wenders e lo ‘stare’ nel mondo. L’ultimo capolavoro del regista: “Perfect Days”: Scrive Wim Wenders nel libro «In Defense of Places» (2005), mai pubblicato in italiano: «Cos’è, secondo voi, ciò che guida un film ... Qual è la forza ...gazzettadelsud

La scelta di Mimmo Lucano: l’abbraccio con la sinistra (ma non con il Pd): Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, pronto a correre con Avs: «Ho detto di no al Pd, non potevo legarmi a un partito che ha accettato la guerra» ...corriere

Birthday Party, quando i concerti di Nick Cave erano esperienze folli e pericolose: Al club The Underground suonano i Birthday Party, primo concerto negli Stati Uniti per la band australiana diventata ... girato da Ian White e prodotto dal vecchio amico di Cave Wim Wenders. Non ci ...rollingstone