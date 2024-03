Von der Leyen | Schmit Pse | “Armi come vaccini? Non è corsa a riarmo | ma serve difendersi da soli”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) “Se condivido le parole della presidente della commissione Ue Ursula Von dersulla necessità dell’Ue di poter produrrefatto con i? Gli europei devono occuparsi della propria difesa. Non si tratta diagli armamenti, ma perché dobbiamo difenderci da”. Così taglia corto il candidato presidente alla Commissione Ue del PSE Nicolas, a margine del congresso a Roma, replicando al Fattoquotidiano.it. Dopo aver ribadito la necessità di continuare il sostegno a Kiev, l’attuale commissario Ue al Lavoro non vede quindi rischi di escalation per le parole della sua futura sfidante, né la attacca per il paragone tra produzione di. “L’Unione Europea ha fatto un lavoro fantastico con i ...