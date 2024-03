Volti e illusioni ottiche in copertina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) Una serie di scatti in cui si gioca con la sovrapposizione tra le facce impresse sulle copertine dei libri e i lineamenti deidelle persone in carne e ossa, quasi a dare un corpo a quelle immagini di carta. Foto che creano l’illusione ottica di donne che diventano parte delladel libro. È la curiosa mostra fotografica che verrà inaugurata oggi alle 16 a Vedano, allestita negli spazi della Sala della Cultura di via Italia sotto il titolo “Book face project“. In esposizione ci saranno le opere realizzate dalla fotografa Paola Lozza e che prendono ispirazione da un’idea di alcuni dipendenti della storica libreria Mollat di Bordeaux, in Francia: questi librai proposero ai loro lettori un gioco analogo, in cui i lineamenti delle facce delle persone venivano fatti corrispondere, in modo quasi perfetto, con i visi parzialmente ritratti sulle ...