Volley | Vallefoglia e Novara ok nella 22ma giornata di Serie A1 Cuneo vince e fa un salto in zona salvezza

(Di domenica 3 marzo 2024) Si chiude ladiA1 difemminile 2023-2024 con tre partite molto interessanti.soffre ma riesce a sbrigare la pratica Firenze con un 3-1 in trasferta (25-16 19-25 25-20 25-20);si sbarazza di Trento con un secco 3-0 (25 -21 25-23 25-15). Mentre in seratabatte Busto Arsizio 3-1 (25-11 20-25 25-19), prendendo tre punti che definire vitali è poco, scavalcando Bergamo e mettendosi momentaneamente in. L’Igor Gorgonzola, con ancora la testa inebriata dalla vittoria in Challenge Cup ottenuta in settimana, gioca una partita solidissima in terra toscana e riesce a portare a casa tre punti fondamentali, con le ragazze di Bernardi che salgono così a 53 punti in classifica, ...