Volley serie B maschile Querzoli sempre più a terra | a San Marino cade in tre set

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Se non è un ‘de profundis’, poco ci manca. Laperde (male) anche il terzo scontro diretto consecutivo, crollando sotto i colpi di cannone di San3-0 (25-19, 25-18, 25-23). Priva del ‘frontman’ Bonatesta, Forlì dimostra di non possedere gli strumenti per competere alla pari con le altre pericolanti e adesso lo spettro della retrocessione fa davvero paura. Primi scambi di studio (6-6), poi Frascio entra in temperatura e sono dolori di pancia: diagonale potente, monster block su D’Orlando e pipe che piega le mani del muro (14-7). Gabriel Kunda capisce l’antifona e spende due timeout in rapida successione, ma l’inerzia non cambia. Frascio sfrutta una slash (21-15), Del Grosso spadella dalla seconda linea e la Promopharma dilaga (+8). Poi chiude con un muro titanico del solito Frascio su Nick Kunda. Meglio Forlì in avvio del secondo ...