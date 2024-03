Volley femminile | Milano annulla due match-point e batte Roma al tie-break Egonu straripante

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024)ha sconfittonell’inusuale anticipo di mezzogiorno valido per la 22ma giornata della Serie A1 di. Le meneghine si sono imposte di fronte al proprio pubblico della Opiquad di Monza al termine di un incontro molto tirato, riuscendo a rimontare da 0-1 e 1-2. Le ragazze di coach Marco Gaspari, reduci dalla qualificazione alle semifinali della Champions League, hanno vinto per 3-2 (23-25; 25-19; 18-25; 25-21; 18-16), riuscendo adre duealle capitoline sul 14-13 e 15-14 del tie-. Secondo successo consecutivo in campionato per l’Allianz Vero, che si conferma al secondo posto a dieci lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano (a parità di incontri disputati) e con tre punti di ...