Volley | Conegliano e Pinerolo vincono in trasferta negli anticipi della 22ma giornata di Serie A1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Due sono glidi questo sabato 2 marzo per quel che riguarda ladiA1 difemminile 2023-2024.soffre l’avvio, perde il primo set, ma poi trova l’ennesima vittoria stagionale battendo una volitiva Casalmaggiore per 3-1 (17-25 25-15 25-16 25-19).vince insul campo di Bergamo 3-1 (25-20 11-25 25-18 26-24) una sfida fondamentale in chiave playoff, trovando tre punti vitali che avvicinano le piemontesi all’obiettivo stagionale. CASALMAGGIORE-1-3 (25-17 15-25 16-25 19-25) Ventiduesima vittoria in altrettante partite nel campionato casalingo per, che continua il percorso perfetto in questa ...