Volley B1 donne La Fatro a Ozzano aspetta Pavia

(Di domenica 3 marzo 2024) Corre la quarta di ritorno del campionato di B1 e lasarà impegnata alle 17 in casa, a, contro. La squadra di coach Turrini è chiamata a ritrovare il filo interrotto con la vittoria, dopo il ko con Mosaico Ravenna dell’ultimo fine settimana.ha subìto un calo mentale dopo una striscia di 4 successi consecutivi grazie ai quali si è portata a centro classifica chiudendo forse definitivamente il discorso salvezza. A più 12 sul terzultimo posto, lapuò togliere il forse battendo la terzultimae allungare ulteriormente a nove giornate dal termine della stagione. Le altre gare: Clai Imola-Garlasco, Forlì-Ravenna, Genova-Gossolengo, Rubiera-Modena, Sassuolo-Piacenza. Riposa: Campagnola. La classifica: Rubiera 37; Clai Imola 36; Garlasco 35; Gossolengo ...

