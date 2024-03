Volley | A1 Femminile 2023 2024 | Milano salva due match point e batte Roma al tie-break

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) L’Allianz Veroha avuto bisogno del tie-per mandare al tappeto l’Aeroitalia Sminella partita valevole per la nona giornata di ritorno della Serie A1di. Ne sono successe davvero di tutti i colori all’Opiquad Arena di Monza, dove le due squadre si sono date battaglia per oltre due ore in una sfida piena di ribaltamente di fronte e occasioni da entrambe le parti. Ad avere la meglio, con il punteggio di 3-2 (23-25, 25-19, 18-25, 25-21, 18-16), è stata la formazione di Marco Gaspari, che ha conquistato la diciannovesima vittoria in campionato e difeso la seconda posizione. Ko ma a testa alta invece le ragazze di Giuseppe Cuccarini, settime in classifica e ancora in corsa per una sorprendente ...