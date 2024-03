Vittoria di Savoia | “L’Italia è casa mia Un ritorno alla monarchia? Certo che no”

La figlia di Emanuele Filiberto si racconta per una rivista spagnola. Confessa i suoi sogni e quali siano i suoi progetti per il futuro, oltre che fare una ... (fanpage)

Vittoria di Savoia , figlia di Emanuele Filiberto, è volata a New York per la fashion Week. In quanti hanno notato la sua originale camicia -cappotto?Continua a ... (fanpage)

Vittoria di Savoia, con il suo look animalier alla sfilata di Michael Kors, si conferma non solo come un’icona di stile ma anche come un esempio di come la ... (dilei)