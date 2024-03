"Vita a rischio per colpa delle inefficienze"

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 3 marzo 2024) Paralisi del reparto di cardiochirurgia, duro l’affondo di Maurizio Mangialardi: "Far rischiare laa una persona perché il reparto cardiologia dell’azienda Ospedaliero UniversitariaMarche non è in grado di operare. A questo siamo arrivati ad Ancona, dove proprio il reparto di Cardiologia rappresentava fino a pochi anni fa un’eccellenza assoluta a livello nazionale e internazionale". Così il consigliere regionale Dem che riprende la notizia pubblicata l’altro ieri proprio dal Carlino di una 48enne profuga di guerra ucraina, afflitta da una cardiopatia congenita. La donna è stata portata da Senigallia al pronto soccorso di Torrette, ma viste le disposizioni imposte dal vecchio primario cardiochirurgo, il dottor Marco Pozzi, non è stato possibile intervenire. Da qui il trasferimento all’ospedale di Massa nonostante l’eccellenza del Lancisi a ...