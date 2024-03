Visto da Bruxelles La soluzione per contare davvero di più in Europa? Il premierato

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 3 marzo 2024) Per raggiungere risultati concreti all’interno dell’Ue sono necessari tempi lunghi e strategie precise. Le qualità e l’autorevolezza dei rispettivi capi di governo sono dei fattori certamente importanti ma non sono decisivi. A fare la differenza è il diverso grado di stabilità, durata e forza delle leadership politiche nazionali. Anche alla luce dell’attuale contesto internazionale, nel quale i vertici europei sono diventati sempre più frequenti, la proposta di Fratelli d’Italia relativa all’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri assume una rinnovata validità. Uno dei suoi principali obiettivi è proprio quello di garantire al capo del governo il tempo necessario per tutelare il nostro interesse nazionale in. Se prendiamo ad esempio la durata del mandato del Presidente francese e lo paragoniamo alla durata media dei nostri Presidenti del ...