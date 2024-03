Virtus Francavilla-Latina oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match del valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di. Il club pugliese non sta disputando una stagione da ricordare ed è in piena lotta per la salvezza, per questo motivo ha bisogno di portare a casa i tre punti. La compagine nerazzurra, dal suo canto, vuole conquistare i tre punti in trasferta per avvicinarsi alla zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 3 marzo alle ore 14:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 255. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.