Violenze in Burkina Faso | 170 morti in un solo giorno

(Di domenica 3 marzo 2024) Circa 170 persone sono state "giustiziate" in "massicci attacchi omicidi" contro tre villaggi nel corso di unla scorsa settimana nelsettentrionale, in preda all'esplosione della violenza jihadista. Lo stesso, il 25 febbraio, sono stati commessi massacri separati in una moschea e in una chiesa nel Paese del Sahel, guidato da una giunta militare golpista. In un comunicato stampa pubblicato oggi, il procuratore di Ouahigouya (nord), Aly Benjamin Coulibaly, scrive di essere stato informato il 25 febbraio di "massicci attacchi omicidi che sarebbero stati commessi nei villaggi di Komsilga, Nodin e Soroe" nella provincia Yatenga della regione settentrionale. "Le stesse fonti indicano che il bilancio provvisorio complessivo ammonta a circa 170 persone giustiziate, oltre ai ...

