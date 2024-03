Violentò una turista nel bagno del suo locale a Napoli | arrestato un barista 27enne | la svolta dall’esame del Dna

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 3 marzo 2024) Il barman di unin centro aè statoper aver violentato unainglese la scorsa estate. I fatti risalgono allo scorso luglio, quando la ragazza ha raccontato di essersi fermata in un, dove voleva passare la serata in compagnia di un’amica con la quale era in vacanza. La ragazza ha raccontato di aver bevuto quattro drink. Poi è andata ined è stato lì che il barmanè saltato letteralmente addosso alla ragazza. Nella denuncia laaveva anche sottolineato di aver chiuso la porta dela chiave. E che a violentarla era stato l’uomo che poco prima le aveva servito da bere. «Improvvisamente era su di me – aveva fatto scrivere nella denuncia – ho visto i suoi pantaloni abbassati… ...