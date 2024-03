Viola | iris e lillà | i fiori purple sbocciano nei profumi P E 2024

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 3 marzo 2024) Il Peach Fuzz sarà anche il Pantone del, eppure se la stagione calda in arrivo dovesse avere un colore, molto probabilmente questo sarebbe il. In tutte le sue declinazioni. I nuoviticelebrano, infatti, questa nuance simbolo di metamorfosi e mistero con note di violetta,e lavanda. E lo fanno esaltando le sfaccettature verdi e cipriate di questiche spesso, per essere trasformati in note olfattive, necessitano di lunghi processi di lavorazione artigianale.ticon note diBasti pensare ...