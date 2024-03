Villa Greppi ospita Leonardo e la natura tra favole e proverbi

(Di domenica 3 marzo 2024) Tornano gli appuntamenti con la Storia dell’Arte targati “Album – Brianza Paesaggio Aperto“ del Consorzio Brianteo: un incontro dedicato a una delle più brillanti menti del Rinascimento, che ha studiato latrasformandola in personale visione del mondo. Sabato alle 16 in via Cascina Maria “e la, scritti teorici e disegni“. Evento gratuito su prenotazione sul sito di www..it. "Laè la fonte di tutta la vera conoscenza. Ha la sua logica, le sue leggi, non ha alcun effetto senza causa né invenzione senza necessità".

