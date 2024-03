Viaggio nella varianza di genere degli adolescenti | lo scrittore Geda | «Racconto cosa succede nei centri medici» – L’intervista

(Di domenica 3 marzo 2024) Un cartellone e l’immagine stilizzata di una persona senza sesso, nédefiniti. Ai ragazzi e alle ragazze è stato chiesto di aggiungere dettagli al disegno con matite e pennarelli. C’è chi disegna un coltello nel fianco, chi una palla da carcerato e chi traccia delle cicatrici. Il risultato? «Un corpo martoriato». Chi ha in mano quelle matite e quei pennarelli sono gliseguiti dall’ambulatoriodidell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino e sono i protagonisti di una delle numerose storie raccolte e raccontate da Fabionel suo ultimo libro, Song of myself. Undi, pubblicato da Feltrinelli e in uscita il 5 marzo. Classe 1972 ed ex educatore presso i servizi ...

Tarantini Time QuotidianoÈ arrivato questa mattina a Taranto il Treno del ricordo 2024, una iniziativa promossa dal ministero per lo sport e per i giovani e ... (tarantinitime)

Per festeggiare il compleanno di “mamma Rai”, questa sera alle 21.30 su Rai 1 va in onda La tv fa 70, uno speciale ideato e condotto da Massimo Giletti, al ... (iodonna)

Bergamo . Dal 2 al 24 marzo 2024, gli spazi dell’ex Chiesa della Maddalena di Bergamo (Via Sant’Alessandro, 39/D – Bergamo ) ospitano “Geografia interiore” , ... (bergamonews)

Bambina di 7 anni annega nella Manica: ennesima tragedia sulla rotta che porta in Gran Bretagna: Una bambina di sette anni è morta nella Manica su una barca in navigazione verso la ... con 290 che intraprendono il pericoloso Viaggio. Erano divisi su cinque imbarcazioni - una media di 58 per ogni ...ilmessaggero

Padula, Liceo Scientifico "Carlo Pisacane" vinver il primo posto alla XXIII edizione de "I Colloqui Fiorentini": Primo premio nella sezione Arte, menzione d’onore nella sezione Narrativa ... le conferiscono una forza coinvolgente che ci parla di un Viaggio dal cuore alla mente. L’ansia, la paura sperimentata in ...ilmattino

Mestre, Viaggio nella zona della stazione, tra senzatetto e sbandati: In via Giustizia le telecamere non sono benvenute, chi vive qui, tra la Cita e la stazione di Mestre, sconsiglia di prendere il sottopasso pedonale: " Troppo pericoloso ", dicono i residenti. Chi ci ...rainews