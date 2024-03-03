Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2024 ore 13 | 30

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Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2024 ore 13:30 (Di domenica 3 marzo 2024) VIABILITA’ 3 MARZO ORE 13:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE TRA DUE AUTO SULLA A1 FIRENZE Roma TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE CODE SU RACCORDO IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZAZIONE Roma SUD MENTRE IN ESTERNA ABBIAMO CODE TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE E SI RALLENTA TRA LAURENTINA E APPIA CODE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO CODE NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA BREVI CODE SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA PER I CANTIERI SEGNALIAMO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD LA CHIUSURA DELL’USCITA DI SETTEBAGNI VERSO LA CAPITALE INFINE UNO SGUARDO AGLI ...
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