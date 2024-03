Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 3 marzo 2024) VIABILITA’ 3 MARZO ORE 13:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE TRA DUE AUTO SULLA A1 FIRENZETRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE CODE SU RACCORDO IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZAZIONESUD MENTRE IN ESTERNA ABBIAMO CODE TRAFIUMICINO E VIA DEL MARE E SI RALLENTA TRA LAURENTINA E APPIA CODE ANCHE SULLAFIUMICINO TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO CODE NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA BREVI CODE SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA PER I CANTIERI SEGNALIAMO SULLA DIRAMAZIONENORD LA CHIUSURA DELL’USCITA DI SETTEBAGNI VERSO LA CAPITALE INFINE UNO SGUARDO AGLI ...