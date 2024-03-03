Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2024 ore 12 | 30

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Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2024 ore 12:30 (Di domenica 3 marzo 2024) VIABILITA’ 3 MARZO ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA A1 FIRENZE Roma TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE CODE SU RACCORDO IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVONCOLO PER LA VIA APPIA BREVI CODE SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA PER I CANTIERI SEGNALIAMO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD LA CHIUSURA DELL’USCITA DI SETTEBAGNI VERSO LA CAPITALE INFINE UNO SGUARDO AGLI EVENTI: OGGI SI CORRERÀ LA 49ESIMA EDIZIONE DELLA MEZZA MARATONA Roma-OSTIA. LA CORSA, PARTIRÀ COME DI CONSUETO DALL’EUR, ALL’ALTEZZA DEL PALAZZO DELLO SPORT PUNTANDO OSTIA E IL MARE, CON L’ARRIVO POSTO SU PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO. ATTIVE CHIUSURE E DEVIAZIONI AL TRAFFICO E ALLE LINEE BUS NELLE STRADE INTERESSATE ...
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