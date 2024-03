Viabilità olimpica da completare | Il Quarto ponte non è sufficiente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) "Il nuovosull’Adda non può restare un’opera a metà". Il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, interviene l’indomani dell’avvio del cantiere Anas per la costruzione dela fianco del Manzoni: un’infrastruttura che viene considerata strategica per decongestionare il traffico sulla statale 36, ridurre incidenti, rendere più fluido lo scorrimento di persone e merci snellendo le code di Pescate, Garlate, Olginate, Galbiate, del Barro e Civate. "Ma attenzione – sottolinea il sindaco - al momento si tratta di una senso unico, in ingresso verso il Bione, perché per renderlo percorribile anche in uscita da Lecco occorrerebbe realizzare un raccordo lato Pescate, per cui al momento non si dispone di alcun progetto". Per questa ragione, fino a quando quel nuovonon sarà ...