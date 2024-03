Via Vinciprova | lite e morte | è caccia all’aggressore

(Di domenica 3 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNon ha ancora un volto l’uomo di origini georgiane che ieri ha aggredito con calci e pugni un suo connazionale, 49 anni, uccidendolo. L’episodio è avvenuto intorno alle 18:30 nella centralissima rotatoria che conduce in viadove l’aggressione si è consumata sotto gli occhi di molte persone ma soprattutto delle telecamere di videosorveglianza.Proprio verso i filmati registrati si sta concentrando il lavoro della squadra Mobile di Salerno che, agli ordini del dirigente Gianni di Palma, sta effettuando le indagini per risalire. sarà invece l’autopsia sul corpo della vittima a chiarire se sono stati colpi inferti durante il diverbio a causarne il decesso o un infarto sopraggiunto in seguito alla rissa. Dopo essersi accasciato al suolo il 49enne è stato soccorso e portato in ospedale dove si è ...

