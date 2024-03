Via al restyling Porte sbarrate all’ufficio postale

(Di domenica 3 marzo 2024) Da domani al 25 marzo l’ufficiodi Maleo sarà chiuso per lavori di ristrutturazione. La corrispondenza che non sarà consegnata sarà recuperabiledi Codogno. La si potrà ritirare dal 5 marzo dalle 8.20 alle 13.45. Per tutto il resto, i cittadini di Maleo potranno appoggiarsidi San Fiorano in viale Italia 15, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 12.45. L’ufficiopiù vicino aperto anche al pomeriggio, resta quello di Codogno, in via Galilei 19, dove si può andare dalle 8.20 alle 19.05. Il sabato, invece, solto fino alle 12.35. Per eventuali necessità si può chiamare il numero 803160, gratuito e da rete fissa, oppure 199100160 da rete mobile. "È stata annunciata questa prima chiusura più breve ma ci è anche stato spiegato ...

