Veterinaria milanese morta nelle acque del Lago di Como

(Di domenica 3 marzo 2024) Non ce l’ha fatta ladi 66 anni inghiottita domenica mattina dalledeldiin località Moregallo nel Lecchese. La donna,di origini milanesi, appassionata di suba, stava effettuando un’immersione quando qualcosa è andato storto e non è più riemersa. L’incidentele è avvenutodel ramo lecchese deldi, davanti alla località Moregallo. Ladurante un’immersione sportiva ha avuto un problema nella fase di risalita e ha poi perso la vita. E’ stato subito lanciato l’allarme e sono intervenuti i soccorsi, dopo che alcune persone avevano visto il corpo galleggiare in prossimità della riva. E’ intervenuto ...

Milano, volontari in campo per aiutare i cani degli homeless: L'iniziativa di Save the dogs a mosso, nei pressi di via Padova. Si inizia il 5 marzo. L'unità di strada con i veterinari e le crocchette sarà presente due volte al mese ...vita

Esistono davvero razze di cani non adatte ai bambini: I casi di cronaca parlano di aggressioni da parte di cani a bambini. L’esperta ci spiega se ci sono razze non adatte ai più piccoli ...bimbisaniebelli

Cane attacca una bambina: i genitori lo colpiscono con un badile e lo uccidono: Il cane è stato ricoverato d'urgenza alla clinica Veterinaria di Annico, ma è morto qualche ora dopo. Il proprietario del cane presenterà denuncia Il proprietario del pastore tedesco vorrebbe ...fanpage