Verso l’8 marzo Ranghieri World Bank | Curiosa e ottimista | così cambio il mondo

(Di domenica 3 marzo 2024) Dal Giappone travolto dallo tsunami nel 2011 al Medio Oriente, dove oggi è program leader per le strategie di sviluppo sostenibile dellaper Egitto, Yemen e Gibuti, passando da interventi in Afghanistan e in Nepal. Federicaè tra le "99 donne che hanno inseguito il loro sogno e cambiato il futuro" alle quali l’università Bocconi dedica un libro, “Changed by women“, affinché le loro storie "come un fiume in piena abbattano le barricate sociali piazzate davanti ad altre donne, che ostacolano le loro aspirazioni". Federica-bambina sognava già di cambiare il? "Non immaginavo questo lavoro ma ero molto, mi interessava l’ignoto. Mio papà e i miei zii erano giornalisti, venivano inviati in posti assurdi e mi portavano a casa tantissimi ricordi e storie incredibili, di ...