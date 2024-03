Verona-Sassuolo 1-0 | Swiderski stende Ballardini Infortunio serio per Berardi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024), 3 marzo 2024 - Colpaccio salvezza dell'Hellas. I gialloblù si impongono nello scontro diretto con unche incappa nel quarto stop consecutivo: allo stadio "Bentegodi" la gara termina sull'1-0, cona regalare tre punti di fondamentale importanza agli scaligeri, che lasciano la terzultima e la penultima posizione in classifica, dove adesso si trovano la squadra neroverde e il Cagliari. Comincia male l'avventura disulla panchina degli emiliani, che oltre al match perdono pure- appena tornato in campo - per un bruttissimoal tendine d'Achille (sospetta rottura).che potrebbe mettere arischio la partecipazione del numero 10 al prossimo Europeo. Le scelte ...