Verona-Sassuolo 1-0 | gol di Swiderski decide la sfida salvezza

(Di domenica 3 marzo 2024) (Adnkronos) – Ilsi aggiudica 1-0 al Bentegodi lo scontrocontro il. Ai neroverdi non è giovato neanche il cambio di allenatore con l’arrivo di Davide Ballardini. All’Hellas è bastato un gol dial 79? per conquistare i tre punti e salire a 23 punti, agganciando il Frosinone, in quart’ultima posizione. La squadra di Baroni non vinceva dal 13 gennaio in casa contro l’Empoli, mentre cade ancora ilquesta volta con una diretta concorrente e resta a 20 punti, penultima con il Cagliari. E’ stata comunque una partita combattuta e rimasta sul filo fino alla fine. Nel primo tempo protagonisti i due portieri, con Montipò bravo su Thorstvedt e Consigli perfetto sulla doppia occasione gialloblù di Suslov e Cabal. Consigli bravo anche ad inizio ripresa su Suslov. ...

