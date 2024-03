Verona-Sassuolo 1-0 | gol di Swiderski decide la sfida salvezza

(Di domenica 3 marzo 2024) Il polacco sblocca la partita al Bentegodi, ancora un infortunio per Berardi Ilsi aggiudica 1-0 al Bentegodi lo scontrocontro il. Ai neroverdi non è giovato neanche il cambio di allenatore con l'arrivo di Davide Ballardini. All'Hellas è bastato un gol dial 79' per conquistare i tre punti e

Primo acuto in A del polacco. Nuovo infortunio per Berardi Verona - Va al Verona la sfida salvezza del Bentegodi. L'Hellas, che non vinceva dal 13 gennaio, ... (ilgiornaleditalia)

AGI - Va al Verona la sfida salvezza del Bentegodi. L'Hellas, che non vinceva dal 13 gennaio, strappa tre punti fondamentali grazie al primo acuto in A di ... (agi)

“Oggi era una partita difficile, sofferta, contro una squadra di grande qualità. Era fondamentale vincere, siamo contenti per i tifosi , ma non abbiamo fatto ... (sportface)

HIGHLIGHTS | Ballardini perde Berardi e la sfida salvezza: decide Swiderski: Verona-Sassuolo finisce 1-0 per i padroni di casa: decide il gol di Swiderski a dieci minuti dal termine Un match bloccato fino a pochi minuti dal termine. Un errore che costa carissimo da parte di ...calciomercato

Calcio. Tendine rotto per Berardi, addio agli Europei: Niente Europeo per Domenico Berardi. Rottura del tendine d'Achille della gamba destra per l'attaccante del Sassuolo che ha lasciato in lacrime lo stadio Bentegodi di Verona. Berardi era sorretto dai ...repubblica

Classifica aggiornata Serie A: come cambia dopo Verona Sassuolo: Il Verona vince la sfida salvezza contro il Sassuolo grazie alla rete di Swiderski ed esce momentaneamente dalla zona retrocessione. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.milannews24