Verona | colpo salvezza! Sassuolo nei guai | Berardi out fino a fine stagione | CLASSIFICA

(Di domenica 3 marzo 2024) La domenica della 27ª Giornata di Serie A si apre con un verdetto importante. Ilfa suo lo scontrocontro ilimponendosi per 1-0 grazie alla rete segnata nella ripresa da Swiderski e si porta fuori dalla zona retrocessione. Tre punti che permettono di scavalcare proprio ilche, se lafinisse oggi, sarebbe retrocesso. Gli emiliani, alla prima di Ballardini in panchina, subentrato a Bigica che aveva preso temporaneamente il posto di Dionisi, avranno ancora 11 gare per chiamarsi fuori dalle sabbie mobili della retrocessione. Sarà complicato farlo senza Domenico: l’esterno neroverde ha rimediato la rottura del tendine d’Achille e ha chiuso qui la suaSerie A Inter 69 Juventus 57 Milan ...

Calciomercato Napoli , tutto fatto per Ngonge dal Verona : accordo raggiunto, visite mediche in programma. Il Napoli piazza un altro importante tassello sul ... (napolipiu)

Il Verona è letteralmente scatenato in queste ultime ore di Mercato e ha chiuso due colpi importantissimi per la prima squadra allenata... (calciomercato)

Il Verona ci ha provato a lungo per inserire in rosa, sempre dall'estero, anche un colpo in difesa. Il preferito del duo Setti-Sogliano... (calciomercato)

Verona, colpo salvezza con Swiderski: Sassuolo sempre più nei guai: Un gol della punta polacca nel secondo tempo, favorito da un errore di Henrique, regala tre punti all'Hellas. Ballardini alla prima sulla panchina degli emiliani ora è penultimo ...gazzetta

SERIE A - Hellas Verona-Sassuolo 1-0, decisiva la rete di Swiderski: colpo grosso del Verona in zona retrocessione. Nella 27.ma giornata di Serie A la squadra di Baroni vince 1-0 lo scontro salvezza contro il Sassuolo e si porta a 23 punti. Al Bentegodi nel primo tempo ...napolimagazine

Infortunio Berardi in Verona-Sassuolo, chiesto subito il cambio: le condizioni dell'attaccante: Timore e apprensione per Domenico Berardi che si è accasciato al 60' di Verona-Sassuolo ed è stato costretto al cambio. I tifosi neroverdi hanno visto l'attaccante fermarsi per la terza volta in ...ilmattino