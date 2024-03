“Verissimo” | la famosissima annuncia di essere in dolce attesa | Toffanin commossa

Il Fantateatro e i suoi giovani aspiranti attori su un palcoscenico vero: A Bologna, da anni, è un'istituzione e ha vinto una scommessa, portando al Duse uno spettacolo con la ‘s’ maiuscola, con musiche e costumi, messo in scena davanti a una platea pienissima ...ilrestodelcarlino

Verissimo, Claudia e Alessio (ex Uomini e Donne): «Siamo molto innamorati. Dobbiamo tanto a Maria De Filippi»: Claudia Lenti e Alessio Pili Stella, ex protagonisti di Uomini e Donne, sono stati ospiti nel salotto di Silvia Toffanin alla quale hanno raccontato i propri sentimenti l'uno per ...leggo

Iniziano gli sgomberi. Ad Alba Adriatica si aspettava da tempo la liberazione di questa casa: Ad Alba Adriatica sono iniziati gli sgomberi delle case occupate abusivamente. In particolar modo, si aspettava la liberazione di una casa.abruzzo.cityrumors