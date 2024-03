Verissimo | Eleonora Giorgi e la malattia | “La sesta chemio è stata devastante | fatico a mangiare Ma gli oncologi mi dicono che sono un cyborg”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Fiduciosa, ironica, il sorriso come antidoto allasta combattendo contro un tumore al pancreas: è fisicamente provata, stanca, ma molto determinata. Lo ha raccontato ieri nel salotto di, ospite da Silvia Toffanin: “Spero di tornare qui. I mieimi considerano un”. L’attrice ha confessato di sentirsi debole, anche a causa dei trattamenti a cui si sottopone: “Laterapia è. Nel mio caso, lo star male è una specie di disaffezione al cibo.e se non mangi lati devasta”. Il cancro è un mostro che, però, non affronta da sola, perché può contare sul sostegno e sull’affetto ...