Vento e onde alte Allerta in Sardegna | chi è a rischio

(Di domenica 3 marzo 2024) Avviso di condizioni meteo avverse in. Dalle prime ore di lunedì 4 marzo e per tutta la giornata, l'isola sarà interessata da venti da moderati e forti da ovest nord-ovest, con intensificazione fino a burrasca sulle coste settentrionali, su quelle occidentali e sui crinali. Per effetto di questa situazione meteorologica, tutte le coste esposte potranno essere interessate da mareggiate. Sulle coste dellanord-occidentale sono previsteconzza significativa media intorno ai 6 metri, mentre su quelle dellameridionale e nel Golfo di Cagliari sono previsteconzza significativa media intorno ai 2,5 metri. Inoltre la Protezione civile ha emesso un avviso di criticità ordinaria per...