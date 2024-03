Venerdì 13 | Jason Blum vuole un remake con James Wan alla regia

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 3 marzo 2024)vorrebbe portare in vita undi13 conWan. Il produttore ha precisato che, al momento, non si tratta di un progetto ufficiale dihouse Productions ma che, nonostante questo, portare a compimento la realizzazione delsarebbe un suo forte desiderio. Nel corso di una recente intervista con Collider,ha dichiarato: “Avrei sempre voluto fare13. Non si tratta di un progettohouse ma vorrei tanto realizzarlo. Sì, è un’IP di cui sono sempre stato innamorato. E piace anche aWan e ad Atomic Monster. Se mai dovessi realizzarlo, vorrei luiguida del ...