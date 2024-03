Valsa in campo con nulla da perdere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 3 marzo 2024) Da una parte una squadra che finora può dirsi delusa della stagione, col solo obiettivo del campionato rimasto in piedi nonostante spese elevate di costruzione della squadra, leggermente inferiori se non addirittura pari rispetto a quelle di Perugia e Trento, dall’altra una squadra che soddisfatta per come è andata finora la stagione non è, ma che guarda con curiosità a quello che potrà succedere nei play off. Piacenza ha più danella sfida del PalaBanca, perché non ha ancora la matematica certezza di chiudere terza, le serve un punto per rimanere sicuramente davanti a una Civitanova che dal canto suo deve lottare ancora di più perché potrebbe precipitare addirittura settima. Poco importa a Bruno e compagni, che invece non hanno nessun bisogno di fare punti: il bisogno gialloblù è diverso, è quello di provare ad assumere un’identità mai costruita solidamente in ...