Valencia-Real Madrid | scandalo al Mestalla | lo sfogo di Ancelotti

(Di domenica 3 marzo 2024) “al”. Le prime pagine dei quotidiani spagnoli non parlano d’altro e vanno tutte nella stessa direzione, condannando l’operato di Gil Manzano, arbitro che aha fermato l’azione del possibile 2-3 delal 98’40”, proprio mentre il pallone si staccava dal piede di Brahim Diaz e raggiungeva Jude Bellingham, a segno e poi espulso per proteste. Lodi Carlo“E’ un fatto inedito“, ha detto Carloin sala stampa, e il club si è allineato al tecnico, scrivendo sul proprio sito web che “una decisione arbitrale inedita impedisce la vittoria delal“. Bellingham ne ha pagato le conseguenze nell’immediato con l’espulsione, ma non e’ ...

Valencia Real Madrid, «It’s a fucking goal!»: la frase che è costata il rosso a Bellingham: Finale convulso ieri sera al Mestalla durante Valencia Real Madrid. All’ultimo secondo, sul 2-2, Bellingham ha segnato ma la rete gli è stata annullata, il fischio della fine dell’incontro è arrivato ...calcionews24

LBA - Dinamo Sassari vs Virtus Bologna, diretta 4° quarto 32': Dopo il ritorno in campo con la vittoria sul Valencia in EuroLeague, la Virtus Bologna ha un test di campionato in casa della Dinamo Sassari, gara che apre la domenica della 21ª giornata nel primo dei ...pianetabasket

