Vaccino Covid | lettera del dott Citro della Riva a Schillaci | Iss e Aifa | 11 Marzo Giorno della Memoria del 2° olocausto - VIDEO

Romina Mercega , la giornalista di Repubblica è stata condannata dal tribunale di Perugia per diffamazione aggravata. definì in un suo articolo il giudice ... (ilgiornaleditalia)

La colpa è mia, è nostra, di noi malati straccioni che non ci abbiamo pensato: quante volte me lo sono sentito ripetere con un tono come di compatimento, ... (ilgiornaleditalia)

Falsi vaccini Covid, la procura di Vicenza chiede il processo per Madame e Camila Giorgi: Per la vicenda degli attestati falsi di vaccinazione anti-Covid, la Procura di Vicenza ha chiesto il rinvio a giudizio per la cantautrice Madame e per ...fanpage

Vaccini Covid, dare del "no vax" diventa diffamazione aggravata, Avvocati Liberi: "Da oggi odio e terrore si pagano": 'Diffamazione aggravata'. E' quanto ha stabilito il Tribunale Penale di Perugia verso coloro che, a questo punto impropriamente, fanno uso del termine 'no vax'. La prima condannata, come anticipato da ...informazione

Il Covid non è debellato: "Ma siamo immunizzati e reagiamo più in fretta. Impatto clinico ridotto": anche se nel Covid il virus è uno solo è varia di continuo. "Non possiamo impedire le infezioni - osserva Menzo - ma sono meno gravi e l’immunità, grazie ai vaccini è più profonda. Purtroppo vediamo ...ilrestodelcarlino