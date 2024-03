Vacanze in montagna | a Falcade | le Dolomiti in versione slow

Sono 8,3 milioni gli italiani in vacanza in questo primo trimestre dell’anno con destinazione montagna, secondo l’Osservatorio Turismo Confcommercio in ... (ildenaro)

Secondo l’Osservatorio Turismo Confcommercio per le Vacanze in montagna la spesa media pro capite stimata si attesta intorno ai 350 euro Sono 8,3 milioni ... (impresaitaliana)

Si allontana però il mito della settimana bianca, cui eravamo affezionati un po' tutti: solo il 9% degli italiani programma, infatti, una permanenza in ... (repubblica)

Sono 8,3 milioni gli italiani in vacanza in questo primo trimestre dell'anno con destinazione montagna, secondo l'Osservatorio Turismo Confcommercio in ... (quotidiano)

Sono 8,3 milioni gli italiani in vacanza in questo primo trimestre dell'anno con destinazione montagna, secondo l'Osservatorio Turismo Confcommercio in ... (quotidiano)