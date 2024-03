Usa | arrestato il giornalista pro-Trump Steve Baker | “Ha partecipato all’assalto a Capitol Hill” Lui | “Ero lì come freelance”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024)del network conservatore Usa Blaze Media, è statovenerdì dall’Fbi. L’accusa nei suoi confronti è di averdel 6 gennaio 2021, quando migliaia di sostenitori dell’ex presidente Donaldinvasero la sede del Congresso a Washington per contestare il risultato delle elezioni vinte da Joe Biden. Secondo le autorità,ha preso parte attivamente all’irruzione insieme alla folla, rimanendo nell’edificio per oltre mezz’ora prima di essere scortato fuori dagli agenti: inoltre ha dichiarato in diretta a una tv locale di essere “entusiasta” di quanto stava accadendo e di approvare totalmente le azioni dei sostenitori di. ...