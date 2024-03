Usa 2024 | Trump vince anche i caucus dell' Idaho

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Donaldha vintoin, dopo aver trionfato a quelli in Missouri e alla convention dei repubblicani in Michigan.ha fatto un passo avanti verso la conquistaa nomination repubblicana,ndo in un girono solo tre elezioni interne: i duein Missouri ee la convention repubblicana in Michigan dopo aver trionfato alle primarie martedì scorso. Finora l'ex presidente Usa ha vinto tutte le consultazioni del Grand old party e si appresta a trionfare al Super Tuesday quando voteranno 15 stati. Con la vittoria di oggi,ha ottenuto 32 delegati in, 39 in Michigan e 51 in Missouri.